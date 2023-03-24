Банк Англии призвал компании учитывать прогнозы инфляции
Глава Банка Англии Бейли призвал компании учитывать прогнозы инфляции при формировании цен
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Британские компании при формировании своих цен должны учитывать официальные прогнозы инфляции, которые указывают на замедление роста цен в этом году. Об этом в пятницу заявил управляющий Банка Англии Эндрю Бейли.
"Когда компании устанавливают цены, как я понимаю, они должны отражать издержки, с которыми эти компании сталкиваются".
"Однако, я бы сказал, что когда мы устанавливаем цены в экономике, а люди оценивают перспективы, мы ожидаем, что инфляция будет резко снижаться в этом году, и я бы просто попросил держать это в уме"
Бейли также сказал, что у него нет свидетельств того, что компании повышают цены сильнее, чем необходимо.