МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Британские компании при формировании своих цен должны учитывать официальные прогнозы инфляции, которые указывают на замедление роста цен в этом году. Об этом в пятницу заявил управляющий Банка Англии Эндрю Бейли. Посол объяснил причины агрессивности Британии в отношении России

"Когда компании устанавливают цены, как я понимаю, они должны отражать издержки, с которыми эти компании сталкиваются".

"Однако, я бы сказал, что когда мы устанавливаем цены в экономике, а люди оценивают перспективы, мы ожидаем, что инфляция будет резко снижаться в этом году, и я бы просто попросил держать это в уме"

Бейли также сказал, что у него нет свидетельств того, что компании повышают цены сильнее, чем необходимо.