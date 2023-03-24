ПАРИЖ, 24 мар — ПРАЙМ. Французская компания Leroy Merlin продаст все свои магазины в России, говорится в заявлении группы Adeo, которой принадлежит компания. Бизнес-омбудсмен Титов рассказал, что Калви живет в США уже год

"Компания Adeo объявляет о намерении передать контроль над Leroy Merlin Russia местным предпринимателям", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Adeo.

Как отмечается, компания ожидает, что после продажи магазинов Leroy Merlin рабочие места для 45 тысяч сотрудников будут сохранены.

Сообщается, что данное решение последовало за приостановкой всех новых инвестиций Adeo в России с начала конфликта на Украине.

Leroy Merlin – сеть французских гипермакетов, специализирующихся на продаже товаров для строительства, ремонта и обустройства дома. Сеть насчитывает 464 магазина в 12 странах мира. Компания проработала в России более 18 лет.

Как ранее заявил в интервью РИА Новости лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо, если бы политического давления не было, французские компании продолжали бы работать в России, и никто не просил бы их уйти с российского рынка.