МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Бизнес-омбудсмен Борис Титов выразил сожаление о потере Россией союзника в лице Майкла Калви в связи с делом фонда Baring Vostok. Об этом он рассказал РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Титов рассказал, что Калви живет в США уже год

"Про иных людей принято говорить, что с ними ушла эпоха. Калви, слава богу живой, но определенная эпоха, начавшаяся в 1994 году с формированием фонда Baring Vostok, несомненно, закончилась. И при всех однозначных сложностях в отношениях между Штатами и Россией, не могу сказать, что я этому рад", – отметил бизнес-омбудсмен.

По словам бизнес-омбудсмена, Baring Vostok давал "топливо" десяткам достойных российских компаний и немало помог их развитию. "И даже если Мосгорсуд сейчас вдруг решит, что Калви был прав в споре, работать по-прежнему ему, конечно, будет сложно. Союзника этого мы потеряли сами", — заявил Титов.

Мосгорсуд в пятницу рассматривает апелляционные жалобы на приговор, вынесенный еще в 2021 году. Тогда Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. В частности, основатель инвестфонда Калви получил 5,5 лет условно, другой фигурант — француз Филипп Дельпаль – 4,5 года.

Изначально на них были наложены запреты, например, выходить ночью из дома, но суд отменил ограничения. Обязанность отмечаться в инспекции два раза в месяц еще не вступила в силу, поэтому оба осужденных покинули Россию. При этом адвокаты обоих недавно сообщили, что их клиенты планируют присутствовать лично на рассмотрении своей жалобы в суде.

На скамье подсудимых, помимо Калви и партнера Baring Vostok Дельпаля, был еще один партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, директор компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Никто из фигурантов этого дела, которым вменяется растрата денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро", вину не признали.

По версии следствия, банк "Восточный" потерял около 2,5 миллиарда рублей из-за организованного фигурантами соглашения, по которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9 процента акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в три миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч рублей, утверждает СК РФ.