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2023
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Минпромторг оценил решение "Леруа Мерлен" по передаче активов
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ЛЕРУА МЕРЛЕН ПРИНЯЛ РАЗУМНОЕ РЕШЕНИЕ ПЕРЕДАТЬ АКТИВЫ В РФ ЛОКАЛЬНОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ, МИНПРОМТОРГ БУДЕТ ЕМУ ПОМОГАТЬ — ЗАММИНИСТРА ЛЕРУА МЕРЛЕН ПОСЛЕ ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ ЛОКАЛЬНОМУ... ПРАЙМ, 24.03.2023
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. ЛЕРУА МЕРЛЕН ПРИНЯЛ РАЗУМНОЕ РЕШЕНИЕ ПЕРЕДАТЬ АКТИВЫ В РФ ЛОКАЛЬНОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ, МИНПРОМТОРГ БУДЕТ ЕМУ ПОМОГАТЬ — ЗАММИНИСТРА
ЛЕРУА МЕРЛЕН ПОСЛЕ ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ ЛОКАЛЬНОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ СОХРАНИТ ВЕСЬ ПЕРСОНАЛ И ПЛАНИРУЕТ ОТКРЫВАТЬ НОВЫЕ МАГАЗИНЫ — МИНПРОМТОРГ РФ
Новость дополняется