МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. ЛЕРУА МЕРЛЕН ПРИНЯЛ РАЗУМНОЕ РЕШЕНИЕ ПЕРЕДАТЬ АКТИВЫ В РФ ЛОКАЛЬНОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ, МИНПРОМТОРГ БУДЕТ ЕМУ ПОМОГАТЬ — ЗАММИНИСТРА

ЛЕРУА МЕРЛЕН ПОСЛЕ ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ ЛОКАЛЬНОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ СОХРАНИТ ВЕСЬ ПЕРСОНАЛ И ПЛАНИРУЕТ ОТКРЫВАТЬ НОВЫЕ МАГАЗИНЫ — МИНПРОМТОРГ РФ

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