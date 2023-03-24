С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар — ПРАЙМ. Сделка по приобретению фабрики IKEA в Новгородской области совладельцем петербургской Stolex Вадимом Осиповым закрыта, об этом РИА Новости сообщили на предприятии. СМИ: Polymetal ведет переговоры по листингу в Абу-Даби

"Да, сделка закрыта. Это подтверждает новый владелец Вадим Осипов", — сообщили корреспонденту РИА Новости в компании, добавив, что подробности сделки не раскрываются.

Ранее замминистр промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова сообщал, что правительственная комиссия одобрила продажу трех заводов IKEA в России. По его словам, покупателями стали два крупных отечественных производителя — компания Stolex (специализация — кухонные столешницы и фасады) и изготовитель пиломатериалов "Лузалес". В "Лузалес" подтвердили, что приобрели предприятия IKEA в Ленинградской и Кировской области. Совладелиц Stolex Вадим Осипов стал покупателем завода в Новгородской области.

ЗАВОДЫ В ТИХВИНЕ И КИРОВЕ

Сделка по приобретению двух бывших заводов "Икеа" в Тихвине и Кирове завершена, об этом РИА Новости сообщил новый собственник предприятий компания "Лузалес" из Коми.

"Сделка по приобретению заводов завершена", — сообщили в компании.

Сообщалось, что "Лузалес" из Коми планирует возобновить производство на приобретаемых заводах IKEA в Ленинградской и Кировской областях и выйти на 100% мощности.

"Все наши планы сохраняются. В конце марта — начале апреля планируем посетить оба завода", — добавили в "Луазалес".

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 субъектах РФ 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте прошлого года компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения персонала в России и продаст местные фабрики.