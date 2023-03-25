РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар — ПРАЙМ. В городе Аксай Ростовской области загорелся склад с целлюлозной продукцией, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. В МЧС сообщили о восстановлении работы Керченской паромной переправы

"В 10.25 мск поступило сообщение о загорании металлического склада с целлюлозной продукцией по адресу: город Аксай, Новочеркасское шоссе, 2", — заявил он.

В 10.32 пожару был присвоен №2.

На месте работают 39 специалистов МЧС и 11 единиц техники.

По словам представителя, площадь пожара возросла до 1200 квадратных метров.

"Площадь пожара увеличилась до 1200 квадратных метров", — сказал он.

Ранее представитель сообщал, что площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Он рассказал, что горит один ангар по всей площади, при этом огонь перешел на ангар, стоящий рядом.

По открытых источников, по этому адресу в Аксае расположено предприятие ООО "Химпоставщик-Дон", являющееся производителем и поставщиком продуктов для строительной отрасли и лакокрасочной промышленности. По данным компании, их продукция пользуется спросом не только на территории России, но и в странах ближнего зарубежья.