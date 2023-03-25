МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Покинувшие Россию компании уже сожалеют о своем решении, так как большинство товаров в стране присутствуют, но они ничего с этого не получают, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Медведев призвал лишить иноагентов права получать доходы из России

"Я вам скажу так: они точно пожалеют по одной простой причине, потому что большинство потребительских товаров и недорогих, и весьма дорогих на рынке присутствуют, только эти компании ничего с этого не получают. Они уже жалеют, но при принятии решения как пионеры подчинились воле партии и комсомола", — пояснил он.

Медведев отметил, что значительная часть продукции таких компаний попадает в страну по серому или параллельному импорту.

"Во-первых, все равно значительная часть этих вещей по серому импорту или по системе параллельного импорта к нам попадает. С разными издержками, иногда дороже становится, то есть они до конца не ушли", — сказал он.

Зампред Совбеза рассказал и о процессе возвращения ушедших компаний.

"Насчет возвращения: этот процесс будет разным. Кто-то, на мой взгляд, вернется, как только закончится СВО. Вот кто-то на следующий день побежит. Кто-то будет ждать одобрения сверху. Есть отдельные сумасшедшие компании, которые заявляют о том, что они ушли с нашего рынка по идеологическим причинам. Черт с ним, пользуйтесь их аналогами, выбирайте, скажем, между Apple и Android, между различными видами операционных систем и гаджетов. В конечном счете это будет всё равно в нашу пользу", — заключил Медведев.