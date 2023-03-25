МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев выступил за распространение пиратских копий западной интеллектуальной продукции в интернете, чтобы иностранные компании получили максимальный урон. Медведев объяснил, почему иностранные компании жалеют об уходе из России

"Мы это недавно обсуждали, что их нужно лишить части неимущественных прав, выражаясь юридическим языком, которые они имеют здесь. Если они ушли от нас, всякие "Нетфликсы" и прочие, значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно. А я бы все это по Сети разбрасывал, для того чтобы причинить им максимальный урон. Максимальный урон, чтобы они обанкротились!" — заявил он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.

По словам Медведева, ранее он как юрист относился к пиратству негативно и считал, что лучше переплатить, чем скачивать с торрент-трекеров, а теперь изменил свою точку зрения.

"Сейчас я к этому отношусь по принципу "что хотели, то и получили". И пусть они недобирают деньги", — пояснил он.

Отвечая на реплику о том, что многие западные треки пропадают из плей-листов, Медведев порекомендовал искать "правильных пиратов" и скачивать у них.