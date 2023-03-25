МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Возражать против введения Казахстаном с 1 апреля обязательного оформления в торговле с остальными странами-членами ЕАЭС могут только участники серых схем, поделился с РИА Новости мнением управляющий партнер ООО "Инфра Проекты" Алексей Безбородов. Financial Times: Казахстан ограничит параллельный импорт в Россию

"Это исключительно внутренние проблемы и касаются того, что ввозят в свою страну граждане и компании Казахстана. На деятельности порядочных российских и других компаний данное нововведение никак не скажется, а вот участники серых схем будут кричать: "волк! волк!", — сказал он.

"Проблема в сквозной коррупции и так и не внедренных электронных механизмах контроля. Вот, наконец, внедряют", — добавил Безбородов.

Казахстан с 1 апреля внедрит обязательное оформление сопроводительных накладных на товары в торговле со странами ЕАЭС для сокращения теневого оборота и исключения потерь по налогам, сообщили РИА Новости в минфине республики. Ранее проект реализовывался в пилотном режиме на добровольной основе.

В минфине отметили, что оформление товаросопроводительных документов предусмотрено в электронном виде до пересечения границы (посредством ЭЦП, электронной цифровой подписи – ред.), что исключает возможность оформления документов на подставных лиц, фиктивных получателей и отправителей грузов, банкротов, ликвидированных лиц и т.д. Таким образом, реализуемая система позволяет автоматизировать процесс контроля за перемещением товаров через границу, уточнили в ведомстве.