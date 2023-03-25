МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Германия призвала страны ЕС установить контроль за конечными потребителями товаров двойного назначения, так как эта высокотехнологичная продукция может попасть в Россию через граничащие с ней государства или из бывших союзных СССР стран, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. В Германии сделали вброс о причастности России к подрыву "Северных потоков"

"Мы просмотрели данные об экспорте по многим государствам бывшего Советского Союза и многим странам, граничащим с Россией. Это очень поразительно с передвижением грузовиков… внезапно оно увеличилось в четыре раза с начала санкций… Мы сразу же определили меры, одной из которых было бы введение контроля за конечным потребителем таких товаров двойного назначения. Обычно мы делаем это только для товаров военного назначения", — привело слова министра агентство Блумберг.

В субботу газета Telegraph сообщила, что ЕС может ввести санкции в сфере торговли в отношении стран, которые якобы помогают России обходить санкции.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 11-й пакет санкций против России будет включать меры против обхода действующих ограничений.

Испанская газета Pais со ссылкой на дипломатические источники сообщила в пятницу, что возможностей со стороны ЕС для введения санкций против России все меньше, идея использования замороженных активов тех, кто попал под санкции, для восстановления Украины почти не сдвинулась с места.