РИМ, 26 мар — ПРАЙМ. Десять включенных в санкционные списки ЕС российских бизнесменов обратились в административный суд итальянской столичной области Лацио с требованием снять арест с их имущества, сообщает газета Corriere della Sera. Байден от лица США и Канады пообещал России "исторические санкции"

По данным издания, всего Италия заморозила активы 28 предпринимателей на сумму в 2,7 миллиарда евро. Адвокаты десяти олигархов, обратившихся в судебную инстанцию, считают, что изъятое имущество "принадлежит не отдельным физическим лицам, а различным трастам, прибыли которых, по их мнению, не относятся к попавших под санкции олигархам", пишет газета.

Corriere della Sera сообщила, что рассмотрение обращений олигархов ведется по отдельности, и по одному из них административный суд уже принял отрицательное решение. Речь идет об активах владельца "Северстали" Алексея Мордашова, среди которых яхта за 65 миллионов евро. Суд согласился с позицией Финансовой гвардии, которая ранее отнесла судно к имуществу семьи российского предпринимателя через несколько компаний.

Кроме Мордашова, в суд обратились представители Алексея Мельниченко и Алишера Усманова, отметила газета.