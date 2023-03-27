МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. "Татнефть" стала владельцем 100% в шинном заводе Nokian Tyres в городе Всеволожск Ленинградской области, следует из данных ЕГРЮЛ. Эксперт оценил шансы Orlen выиграть суд против "Татнефти" и "Транснефти"

Согласно документу, "Татнефть" 24 марта получила в собственность 100% доли в уставном капитале ООО "Нокиан Тайерс".

Ранее в марте финский производитель шин Nokian Tyres сообщил, что получил деньги за продажу своего бизнеса в России в размере 285 миллионов евро. Тогда отмечалось, что после прохождения регистрационных формальностей в России сделка будет закрыта, и деятельность Nokian Tyres в стране завершится.

О продаже "Татнефти" своих российских активов, включая завод во Всеволожске, Nokian Tyres заявила в октябре прошлого года.

Nokian Tyres работала в России с 2005 года. В 2021 году около 80% шин компании для легковых автомобилей было произведено в России, а бизнес-направление "Россия и Азия" обеспечило около 20% чистых продаж Nokian Tyres. По данным производителя, уход из России существенно повлияет на финансовые результаты. Прекращение поставок шин из России отрицательно скажется на продажах, особенно в Центральной Европе, в ближайшие 2-3 года.