МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Выплата дивидендов одного из крупнейших российских железнодорожных операторов — группы Globaltrans — остается приостановленной из-за технической невозможности перечислить средства в холдинговую компанию на Кипр, заявила компания в сообщении к отчетности по МСФО за 2022 год. Набсовет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал дивиденды за 2022 год

"Выплата дивидендов остается приостановленной в связи с отсутствием технической возможности по перечислению денежных средств в холдинговую компанию на Кипр", — говорится в сообщении Globaltrans.

Globaltrans в марте 2022 года впервые сообщил о временной приостановке выплаты дивидендов в связи с техническими ограничениями на вывод денежных средств. Глобальные депозитарные расписки (GDR) Globaltrans торгуются на Лондонской фондовой биржи (LSE) с мая 2008 года, на Московской бирже — с октября 2020 года. Однако в настоящее время торги GDR группы на LSE приостановлены.

Компании, ведущие бизнес преимущественно в РФ, но зарегистрированные за рубежом, в 2022 году столкнулись с трудностями по выплате дивидендов. Это связано с сохраняющимися проблемами инфраструктуры фондового рынка, возникшими в результате введения европейских санкций в отношении российского Национального расчетного депозитария.

Globaltrans основана в 2004 году группой предпринимателей-единомышленников, объединивших свои бизнесы в сфере грузовых железнодорожных перевозок под единым брендом. Основатели компании продолжают оставаться ключевыми акционерами группы.

Globaltrans – одна из ведущих групп в сфере грузовых железнодорожных перевозок, которая работает через свои дочерние компании в России и странах СНГ. Компания занимается железнодорожными перевозками металлов, нефти и нефтепродуктов, угля и стройматериалов. Общий парк Globaltrans на конец 2022 года объединяет более 66 тысяч единиц подвижного состава (94% в собственности), из которых 69% полувагоны и 28% цистерны для нефтепродуктов и нефти. Globaltrans управляет собственными 71 магистральными локомотивами.