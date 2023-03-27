МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приобретет долю в 10% в китайской Rongsheng Petrochemical за 3,6 миллиарда долларов и значительно расширяет своё присутствие на местном рынке нефтепродуктов, следует из пресс-релиза Aramco. Глава МВФ ждет мощного восстановления китайской экономики

"Aramco… подписала окончательные соглашения о приобретении 10% доли в компании Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. ("Rongsheng"), зарегистрированной в Шэньчжэне, за 24,6 миллиарда юаней (3,6 миллиарда долларов), в результате чего компания значительно расширит свое присутствие в сфере переработки и сбыта в Китае", — сообщает компания.

Также, в соответствии с долгосрочным контрактом, Aramco будет поставлять нефти на 480 тысяч баррелей в сутки в адрес Zhejiang Petroleum and Chemical Co, подразделения Rongsheng.

Добавляется, что сделка подлежит одобрению соответствующих регуляторов и планируется до конца года.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Ранее она также сообщала, что Huajin Aramco Petrochemical Company (HAPCO), совместное предприятие Aramco и китайских компаний Norinco Group и Panjin Xincheng Industrial Group, начнет в Китае строительство нефтеперерабатывающего завода мощностью 300 тысяч баррелей в сутки.