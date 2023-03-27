МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск подконтрольной АФК "Система" компании "Энвижн Груп", требовавшей взыскать с банка ВТБ более 148 миллионов рублей вознаграждения за право использования программного обеспечения корпорации Microsoft, следует из опубликованного решения суда. Нетаньяху приостановит вызвавшую беспорядки судебную реформу, сообщили СМИ

АО "Энвижн Груп" по сублицензионному договору с ВТБ, заключенному на три года – с 2020 по 2022-й – предоставляло банку право использования программных продуктов Microsoft за вознаграждение в размере около 707 миллионов рублей в год.

Между тем, в 2020 году были внесены поправки в Налоговый кодекс, которыми было отменено освобождение от НДС при реализации прав на программное обеспечение, не включенное в единый реестр российских программ. Софт Microsoft как раз относится к программному обеспечению, не входящему в реестр.

Ссылаясь на поправки, "Энвижн Груп" потребовала от ВТБ выплатить вознаграждение за второй лицензионный год больше на сумму НДС – более 141 миллиона рублей. Впоследствии в иске была заявлена эта сумма плюс пени – чуть более 7 миллионов рублей.

Суд, отклоняя исковые требования, согласился с доводами ответчика о том, что сумма контракта, заключенного по итогам конкурсной процедуры, была твердой и об увеличении суммы контракта стороны не договаривались. Суд также согласился, что передача прав на ПО банку произошла до внесения поправок, поэтому "основания для пересчета предусмотренной договором цены (вознаграждения) в сторону ее увеличения на сумму НДС отсутствуют".

АФК "Система" в ноябре купила у МТС 100% акций АО "Энвижн Груп" за 401 миллион рублей с учетом возможной корректировки суммы в зависимости от уточненных финансовых показателей на дату закрытия сделки. "Система" сообщала, что "Энвижн Груп" будет интегрирована "в дочернюю компанию корпорации АО "Ситроникс", провайдера высокотехнологических решений для бизнеса и государства".