Суд в Москве отказал структуре АФК "Система" во взыскании 148 миллионов рублей с банка ВТБ
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск подконтрольной АФК "Система" компании "Энвижн Груп", требовавшей взыскать с банка ВТБ более 148 миллионов рублей вознаграждения за право использования программного обеспечения корпорации Microsoft, следует из опубликованного решения суда.
АО "Энвижн Груп" по сублицензионному договору с ВТБ, заключенному на три года – с 2020 по 2022-й – предоставляло банку право использования программных продуктов Microsoft за вознаграждение в размере около 707 миллионов рублей в год.
Между тем, в 2020 году были внесены поправки в Налоговый кодекс, которыми было отменено освобождение от НДС при реализации прав на программное обеспечение, не включенное в единый реестр российских программ. Софт Microsoft как раз относится к программному обеспечению, не входящему в реестр.
Ссылаясь на поправки, "Энвижн Груп" потребовала от ВТБ выплатить вознаграждение за второй лицензионный год больше на сумму НДС – более 141 миллиона рублей. Впоследствии в иске была заявлена эта сумма плюс пени – чуть более 7 миллионов рублей.
Суд, отклоняя исковые требования, согласился с доводами ответчика о том, что сумма контракта, заключенного по итогам конкурсной процедуры, была твердой и об увеличении суммы контракта стороны не договаривались. Суд также согласился, что передача прав на ПО банку произошла до внесения поправок, поэтому "основания для пересчета предусмотренной договором цены (вознаграждения) в сторону ее увеличения на сумму НДС отсутствуют".
АФК "Система" в ноябре купила у МТС 100% акций АО "Энвижн Груп" за 401 миллион рублей с учетом возможной корректировки суммы в зависимости от уточненных финансовых показателей на дату закрытия сделки. "Система" сообщала, что "Энвижн Груп" будет интегрирована "в дочернюю компанию корпорации АО "Ситроникс", провайдера высокотехнологических решений для бизнеса и государства".
https://1prime.ru/business/20230327/840205769.html