ПАРИЖ, 27 мар — ПРАЙМ. Работа крупнейшего во Франции нефтеперерабатывающего завода Гонфревиль-л'Орше, принадлежащего энергетической компании TotalEnergies, полностью остановлена из-за забастовки работников, выступающих против пенсионной реформы, сообщило в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании. Путин прокомментировал протесты во Франции из-за пенсионной реформы

Премьер-министр Франции Элизабет Борн ранее воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте.

"Представитель компании заявил, что нефтеперерабатывающий завод Гонфревиль TotalEnergies (с объемом переработки в) 240 тысяч баррелей в день, крупнейший нефтеперерабатывающий завод компании, был остановлен", — говорится в сообщении.

Из-за забастовок по всей стране растет нехватка топлива на АЗС. Телеканал BFMTV сообщил в четверг со ссылкой на министерство энергетических преобразований, что снабжение керосином аэропортов в столичном регионе Иль-де-Франс становится критическим.

С 7 марта во Франции начались бессрочные забастовки против пенсионной реформы. Они затронули практически все сектора экономики, включая энергетический. Забастовки проходят на французских АЭС, терминалах СПГ, а также нефтеперерабатывающих заводах.