МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Бразильская государственная нефтяная компания Petrobras заявила, что никаких изменений в планах относительно ее доли в производителе нефтехимической продукции Braskem не произошло. Эта нефтехимическая компания потребовала объяснений после заявлений для прессы, сделанных генеральным директором Petrobras на прошлой неделе. Маск опроверг новость о планах арабских фондов инвестировать в Space X

"В связи с новостями, появившимися в СМИ, Petrobras подтверждает, что исполнительный совет и совет директоров не принимали никаких решений относительно продажи Braskem", — ответила Petrobras согласно заявлению Braskem.

Все действия в отношении доли Petrobras в Braskem "требуют тщательного анализа с точки зрения управления портфелем и должны проводиться в соответствии с практикой управления и применимыми внутренними процедурами", заявила Petrobras.

На прошлой неделе генеральный директор Petrobras Жан-Поль Пратес в интервью агентству Bloomberg заявил, что его компания отказывается от "иррациональной политики" продажи активов для привлечения капитала и может увеличить свою долю в Braskem.