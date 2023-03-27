МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Головная компания Globaltrans рассматривает варианты смены кипрской юрисдикции на другую, но конкретного решения пока нет, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Валерий Шпаков. Группе "Тинькофф" придется сменить кипрскую юрисдикцию, считают эксперты

"Мы смотрим различные юрисдикции. Ищем решение, которое бы учитывало интересы очень широкого круга акционеров компании", — ответил Шпаков на вопрос, планирует ли Globaltrans перевод головной компании с Кипра в российскую юрисдикцию.

Он напомнил, что 56,8% акций компании принадлежит миноритарным инвесторам. "Мы ищем максимально комфортный для всех вариант. Пока конкретного решения нет", — добавил гендиректор.

Компании, ведущие бизнес преимущественно в России, но зарегистрированные за рубежом, в 2022 году столкнулись с трудностями по выплате дивидендов. Это связано с сохраняющимися проблемами инфраструктуры фондового рынка, возникшими в результате введения европейских санкций в отношении российского Национального расчетного депозитария.

Globaltrans – одна из ведущих групп в сфере грузовых железнодорожных перевозок, которая работает через свои дочерние компании в России и странах СНГ. Компания занимается железнодорожными перевозками металлов, нефти и нефтепродуктов, угля и стройматериалов. Общий парк Globaltrans на конец 2022 года объединяет более 66 тысяч единиц подвижного состава (94% в собственности), из которых 69% полувагоны и 28% цистерны для нефтепродуктов и нефти. Globaltrans управляет собственным 71 магистральным локомотивом.