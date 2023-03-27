МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ согласовала продажу американской International Paper своей доли в группе "Илим" российским партнерам за 484 миллиона долларов, следует из сообщения группы. Petrobras опровергла сообщения о решении относительно Braskem

"Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации одобрила сделку по продаже 50% акций International Paper (IP) швейцарской холдинговой компании Ilim SA (совместное предприятие, владеющее более 96,37% акций АО "Группа "Илим"), — говорится в сообщении.

Отмечается, что покупателями выступили российские партнеры International Paper Захар Смушкин и Борис Зингаревич. При этом сама сделка находится в завершающей стадии. "Закрыть ее стороны рассчитывают в апреле 2023 года, но процесс осуществляется в "меняющейся политической и нормативно-правовой среде", что может повлиять на сроки", — добавляется в заявлении.

О самой сделке стало известно в конце января, когда американская компания заявила о том, что продаёт свою долю в 50% в группе "Илим" российским партнерам за 484 миллиона долларов. Также стороны договорились о выкупе за 24 миллиона оставшихся 2,39% в еще одной связанной структуре.

The International Paper Company — крупнейшая в мире целлюлозно-бумажная компания со штаб-квартирой в Мемфисе, штат Теннесси.

Группа "Илим" — одна из ведущих компаний российской целлюлозно-бумажной промышленности. В состав группы входят, в частности, три целлюлозно-бумажных комбината (в Архангельской и Иркутской областях) и два гофрозавода (в Ленинградской и Московской областях).