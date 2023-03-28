МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Включить затраты на установку и обслуживание умных счетчиков измерения расхода воды и тепла в тарифы по оплате ЖКУ предложили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, пишет газета "Известия". Раскрыта "выгодная" для России стратегия в сфере искусственного интеллекта

Отмечается, что переход на умные приборы учета планируется не ранее 2025 года.

"Обязанность по установке хотят возложить на ресурсоснабжающие организации (РСО), когда они выступают исполнителем услуги. Все расходы будут включаться в тарифы на ЖКУ", — говорится в статье.

Перевод жилого сектора на "умные" приборы учета нужно для полноценного использования искусственного интеллекта (ИИ) в жилищно-коммунальном хозяйстве. Однако пока это только предложение: Минстрой предполагает до 2024 года внести изменения в действующее законодательство, а пока необходимо подготовить правовую базу.

В первую очередь, считают в ведомстве, необходимо проанализировать опыт применения умных приборов в электроснабжении, и только после тщательного анализа оценивать влияние таких изменений на тарифы для населения и бизнеса. Если закон будет дополнен этими правками, то с 2025 года РСО начнут замену счетчиков в нежилых зданиях, позднее — с 2027 года — в жилых строениях.