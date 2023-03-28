БЕРЛИН, 28 мар — ПРАЙМ. Германское федеральное ведомство по делам картелей начало проверку американской корпорации Microsoft на предмет влияния на рыночную конкуренцию, говорится в заявлении на сайте регулятора. Microsoft планирует запустить собственный магазин игровых приложений

"Двадцать восьмого марта 2023 года федеральное ведомство по делам картелей завело дело против Microsoft, чтобы выяснить, имеет ли компания выдающееся значение для конкуренции, охватывающее все рынки", — сообщает регулятор.

В случае, если ведомство обнаружит признаки, указывающие на антиконкурентные практики в Microsoft, данное дело будет решаться уже на уровне Европейской комиссии, говорится далее.

"Есть веские причины проверить, имеет ли Microsoft выдающееся значение для разных рынков. Установление таких процессов позволило бы нам своевременно перехватить и запретить антиконкурентное поведение на ранней стадии", — приводится цитата президента регулятора Андреаса Мундта.