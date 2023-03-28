Антимонопольный регулятор Германии начал проверку Microsoft
Антимонопольный регулятор ФРГ начал проверку Microsoft на влияние на рыночную конкуренцию
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БЕРЛИН, 28 мар — ПРАЙМ. Германское федеральное ведомство по делам картелей начало проверку американской корпорации Microsoft на предмет влияния на рыночную конкуренцию, говорится в заявлении на сайте регулятора.
"Двадцать восьмого марта 2023 года федеральное ведомство по делам картелей завело дело против Microsoft, чтобы выяснить, имеет ли компания выдающееся значение для конкуренции, охватывающее все рынки", — сообщает регулятор.
В случае, если ведомство обнаружит признаки, указывающие на антиконкурентные практики в Microsoft, данное дело будет решаться уже на уровне Европейской комиссии, говорится далее.
"Есть веские причины проверить, имеет ли Microsoft выдающееся значение для разных рынков. Установление таких процессов позволило бы нам своевременно перехватить и запретить антиконкурентное поведение на ранней стадии", — приводится цитата президента регулятора Андреаса Мундта.