МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Крупнейшая китайская интернет-компания Alibaba Group Holding проведет реорганизацию, в рамках которой выделит разные направления своего бизнеса в шесть самостоятельных подразделений, сообщает газета South China Morning Post, которая принадлежит Alibaba, со ссылкой на главу компании Даниэля Чжана (Daniel Zhang). Основатель Alibaba Джек Ма вернулся в Китай, пишут СМИ

"Эта трансформация позволит всем нашим предприятиям стать более гибкими, улучшить процесс принятия решений, а также быстрее реагировать на изменения на рынке", — пишет Чжан в письме сотрудникам, которое цитирует издание.

Как отмечает газета, шесть отдельных подразделений будут заниматься разработкой облачного искусственного интеллекта, электронной коммерцией (в рамках платформ Taobao и Tmall), логистикой, предоставлением местных услуг, цифровым бизнесом, а также электронными СМИ и сферой развлечений.

Каждое из новых подразделений будет самостоятельно принимать решения в вопросах конкуренции, а также привлечения средств в рамках IPO. Статус листинга самой Alibaba на биржах в Нью-Йорке и Гонконге не изменится.

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Ранее на этой неделе основатель Alibaba Джек Ма был замечен на территории материкового Китая — как пишут ряд СМИ, после долгого заграничного путешествия. Школа "Юньгу", расположенная в городе Ханчжоу на востоке КНР, в понедельник опубликовала в своем официальном аккаунте в соцсети WeChat сообщение о визите Джека Ма. В ходе посещения школы он обсудил с ее руководством проблему искусственного интеллекта в контексте образования.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.