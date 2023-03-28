МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки картеля топливных компаний НТК и "Кубаньойл" на 950 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства. Антимонопольный регулятор Германии начал проверку Microsoft

"ФАС выявила признаки картеля топливных компаний на 950 миллионов рублей. Служба подозревает ООО "НТК" и ООО "Кубаньойл" в сговоре с целью раздела торгов на поставку бензина и дизельного топлива", — говорится в сообщении.

Уточняется, что закупки проходили в том числе для нужд образовательных и социальных учреждений Краснодарского края.

Ведомство получило доказательства при проведении внеплановых выездных проверок в офисы компаний в городе Сочи. В случае установления вины организациям грозит штраф.