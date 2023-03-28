ПЕКИН, 27 мар — ПРАЙМ. Государственный комитет по делам развития и реформ КНР будет поддерживать деятельность компании Apple в Китае, заявил председатель комитета Чжэн Шаньцзе в ходе встречи с исполнительным директором компании Тимом Куком в Пекине. Apple намерена разрешить в iOS 17 сторонние магазины приложений

Встреча Чжэн Шаньцзе и Тима Кука состоялась 27 марта в Пекине.

"Китайское правительство будет неуклонно проводить в жизнь основную государственную политику по осуществлению открытости внешнему миру. Государственный комитет по делам развития и реформ продолжит последовательно поддерживать компании с иностранным капиталом, включая Apple, в их бизнесе в Китае", — говорится в сообщении, опубликованном во вторник на официальном сайте государственного комитета по делам развития и реформ КНР.

В ходе встречи стороны также обсудили перспективы китайского рынка и вопрос стабилизации цепочек производства и поставок.

В понедельник также состоялась встреча Тима Кука и министра коммерции КНР Ван Вэньтао, стороны обсудили развитие американской компании в Китае

В начале декабря прошлого года газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Apple в последние недели ускорила перенос части своего производства за пределы Китая и просит поставщиков активнее планировать сборку ее продуктов в других странах Азии, особенно в Индии и Вьетнаме, а также стремится снизить зависимость от тайваньских сборщиков во главе с компанией Foxconn Technology Group. Отмечалось, что решению компании, в частности, способствовали беспорядки на заводе по производству iPhone в городе Чжэнчжоу.