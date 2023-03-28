МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Adidas прекратила сотрудничество в сфере дизайна модной одежды с американской поп-звездой Бейонсе, как сообщила во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Инвесторы испугались прогнозов Adidas на 2023 год

В том случае, если эти сведения подтвердятся, Бейонсе станет уже второй за последнее время знаменитостью, с которой разрывает отношения Adidas. Ранее немецкий производитель спортивной одежды и обуви прекратил сотрудничество с рэпером и модельером Канье Уэстом из-за его антисемитских высказываний.

В апреле 2019 года Adidas подписала соглашение с Бейонсе о перезапуске ее бренда Ivy Park. В компании от комментариев отказались.

Первым о разрыве отношений между немецким гигантом и поп-звездой сообщило издание The Hollywood Reporter. В прошлый четверг журнал сообщал о том, что это решение было обоюдным и продиктовано "серьезными творческими разногласиями".

По информации WSJ, продажи Ivy Park годами не оправдывали ожиданий.