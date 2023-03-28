Wall Street Journal: Adidas прекращает сотрудничество в сфере дизайна одежды с Бейонсе
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Adidas прекратила сотрудничество в сфере дизайна модной одежды с американской поп-звездой Бейонсе, как сообщила во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
В том случае, если эти сведения подтвердятся, Бейонсе станет уже второй за последнее время знаменитостью, с которой разрывает отношения Adidas. Ранее немецкий производитель спортивной одежды и обуви прекратил сотрудничество с рэпером и модельером Канье Уэстом из-за его антисемитских высказываний.
В апреле 2019 года Adidas подписала соглашение с Бейонсе о перезапуске ее бренда Ivy Park. В компании от комментариев отказались.
Первым о разрыве отношений между немецким гигантом и поп-звездой сообщило издание The Hollywood Reporter. В прошлый четверг журнал сообщал о том, что это решение было обоюдным и продиктовано "серьезными творческими разногласиями".
По информации WSJ, продажи Ivy Park годами не оправдывали ожиданий.