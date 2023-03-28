МАДРИД, 28 мар — ПРАЙМ. Испанская комиссия по надзору за конкуренцией (CNMC) начала расследование возможных антиконкурентных действий Google по отношению к испанской прессе, говорится в распространенном во вторник пресс-релизе комиссии. Антимонопольный регулятор Германии начал проверку Microsoft

"CNMC расследует ряд действий, которые могут быть связаны со злоупотреблением доминирующим положением Google по отношению к издателям печатных изданий и информационным агентствам, созданным в Испании", — говорится в сообщении.

Регулятор подозревает, что Google, а также ее материнская компания Alphabet могут налагать несправедливые коммерческие условия на испанские издания и информационные агентства, которые используют контент, защищенный авторским правом. Кроме того, расследуемые действия включают возможное проведение политики недобросовестной конкуренции, которая может повлиять на общественные интересы.

Для расследования и разрешения дела, начатого CNMC, установлен максимальный срок в 18 месяцев.