МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Треть российских компаний уже повысили зарплату сотрудникам в текущем году, еще столько же планирует это сделать по итогам второго квартала, показало совместное исследование сервисов "СберПодбор" и "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. СМИ подсчитали, на сколько упали реальные зарплаты на Украине

"По итогам первого квартала 2023 года зарплату сотрудникам повысили 28% компаний. Еще треть опрошенных работодателей планируют повышения по итогам второго квартала", — показало исследование мнений более 300 представителей российских компаний.

Еще 9% респондентов отметили, что в планах компании присутствует повышение зарплат работников во втором полугодии 2023 года. 30% участников исследования также отметили, что обеспечивают рост зарплат по отделам в течение всего года.

"По итогам 2022 года мы заметили, что средняя зарплата в вакансиях выросла на 17%, а в отдельных отраслях прирост был более значительным: зарплатные предложения в сфере офисных служб и бизнес-услуг выросли за год на 34%, в транспорте и логистике — на 21%. Также на 33% в среднем выросли зарплатные предложения в вакансиях для студентов и стажировках. По итогам 2023 года мы ожидаем зафиксировать еще более значительный прирост", — отметил операционный директор сервиса "СберПодбор" Александр Ветерков.