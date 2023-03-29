МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Pepsi представила новый логотип, говорится в пресс-релизе компании PеpsiCo. В России оказалась нелегальной каждая восьмая бутылка сока

"Pepsi представляет новый логотип и систему визуальной идентификации — первое обновление культового логотипа Pepsi в виде глобуса за последние 14 лет", — говорится в сообщении.

Компания уточняет, что Pepsi представит новый дизайн в Северной Америке этой осенью к 125-летию бренда, а во всем мире — в 2024 году.

Дизайн будет охватывать все физические и цифровые элементы, включая упаковку, фонтанное и охлаждающее оборудование, автопарк, моду и рестораны, уточняет компания. Россияне оценили аналоги популярных зарубежных газировок

Как также отмечает компания, учитывая постоянное внимание бренда к Pepsi Zero Sugar, в дизайне используется черный цвет, что еще раз демонстрирует приверженности бренда Pepsi Zero Sugar в будущем.

PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Lay's, Cheetos, Doritos и рядом других. История PepsiCo в России началась в 1959 году с представления президентом компании Доном Кендаллом напитка Pepsi в рамках выставки американской продукции в Москве. Компания 9 марта текущего года объявила о приостановке выпуска и продаж в РФ брендов Pepsi, Mirinda и 7Up из-за ситуации на Украине.