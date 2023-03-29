МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. "Ростех" изучает возможность брать на работу, которая не требует наличия высокой квалификации, осужденных, рассказал РИА Новости источник в компании. Минобрнауки выпустит 4,5 тысячи "целевиков" для ОПК

Ранее газета "Коммерсант" писала, сославшись на источники, что ФСИН России пытается устроить осужденных на работу в "Ростех". Директор службы Аркадий Гостев обратился к главе госкорпорации Сергею Чемезову с предложением посодействовать осужденным в изготовлении и поставке продукции для нужд компании.

"Как известно, труд облагораживает человека", — отметил собеседник агентства.

По его словам, осужденным следует дать шанс принести своей стране пользу, тем более на фоне дефицита кадров.

Источник подчеркнул, что исправительные учреждения могут выделить рабочие руки для труда, который не требует наличия высокой квалификации, например, изготовления тары и спецодежды, помощи в строительстве. Он добавил, что некоторые другие структуры также изучают эту идею.