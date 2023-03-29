МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Wildberries начал убирать со своей площадки товары с рейтингом ниже трех из пяти, намерен усилить контроль за маркировкой продукции, сообщил маркетплейс. Маркетплейс Wildberries запустил новый портал туристических услуг

"Онлайн-платформа начинает приостанавливать поставки товаров, на которые поступают жалобы покупателей на их низкое качество. Также ранее Wildberries усилил контроль за наличием маркировки на товарах", — сказано в релизе пресс-службы.

В компании подчеркнули, что рейтинг для удаления товаров будет основан на отзывах покупателей. Если продукт получит менее трех из пяти возможных баллов, ее уберут с торговой площадки. Ограничение могут снять при повышении общего рейтинга товаров от продавца.

Wildberries отметил РИА Новости, что остальные товары от продавца останутся на платформе.