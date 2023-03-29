ЖЕНЕВА, 29 мар — ПРАЙМ. Швейцария приняла решение присоединиться к десятому пакету антироссийских санкций Евросоюза, смягчила ограничения для медиагруппы "Россия сегодня", рассказал РИА Новости в официальный представитель Минэкономики страны Эрик Ройманн. США проверят, не помогают ли швейцарские банки россиянам, пишет Bloomberg

"Федеральный совет 29 марта 2023 года принял решение о новых мерах в отношении России, таким образом продолжив те, которые недавно были приняты Европейским союзом (ЕС) в рамках 10-го пакета санкций", — следует из публикации на портале Федерального совета.

При этом, страна не примкнула к запрету на вещание медиагруппы "Россия сегодня", но ввела ограничения против ее рекламы.

Федеральный совет Швейцарии также ввел гуманитарное исключение из санкций, чтобы иметь возможность предоставлять определенные услуги российским организациям, разрешил в некоторых случаях организациям и лицам, находящимся под санкциями, возвращать активы.

"Федеральный совет уже заявил, что готов уменьшить непреднамеренные экономические последствия санкций для швейцарских компаний настолько, насколько это позволяет действующее законодательство. Его решение позволяет избежать того, чтобы российские банки, пострадавшие от санкций, косвенно воспользовались санкциями и приобрели значительные доли в швейцарских компаниях, специализирующихся на высоких технологиях", — сказано в заявлении.

Европейский союз в феврале ввел санкции в том числе против СМИ, в частности, международной медиагруппы "Россия сегодня" и ее исполнительного директора Кирилла Вышинского.