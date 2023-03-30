ХЕЛЬСИНКИ, 30 мар — ПРАЙМ. Финский производитель автомобильных шин Nokian Tyres не только завершил продажу активов в России, но уже прекратил и всю деятельность в стране, сообщает в четверг компания. Путин назвал компании, которые должна поддерживать финсистема России

"Компания Nokian Tyres plc завершила продажу своих активов в России ПАО "Татнефть" после завершения регистрационных формальностей в России. Теперь Nokian Tyres прекратила все свои операции в России", — говорится в сообщении.

Ранее в марте компания сообщала о продаже свои активов в России нефтяной компании "Татнефть" за 23 миллиарда рублей (по курсу за 285 миллионов евро).

Nokian Tyres работала в России с 2005 года, где построила крупнейший производственный актив в городе Всеволожске Ленинградской области. О намерении покинуть российский рынок она заявила в прошлом июне. Затем, в ноябре, она уточняла, что построит новый завод шин в Румынии к середине 2024 года.