МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Google Cloud, входящая в Alphabet, обвинила Microsoft в антиконкурентном подходе к облачным технологиям и раскритиковала готовящиеся соглашения с европейскими поставщиками облачных услуг, заявив, что они не решат проблему более обширных претензий к ее условиям лицензирования. Создателей искусственного интеллекта призвали остановить часть разработок

В Google Cloud впервые публично прокомментировали действия Microsoft и ее соглашения в Европе. Вице-президент Амит Завери сказал Reuters, что компания подняла этот вопрос в антимонопольных службах и призвала антимонопольных регуляторов ЕС внимательнее изучить ситуацию.

В ответ Microsoft сослалась на публикацию в блоге, датированную маем прошлого года, в которой ее президент Брэд Смит сказал, что в области облачных сервисов компания занимает здоровую позицию — второе место, — контролируя лишь чуть более 20% мирового рынка таких услуг.

"Мы преданны Европейскому облачному сообществу и его успеху", — сказал в четверг Reuters представитель Microsoft.

Два американских технологических гиганта ведут активную борьбу в сфере облачных вычислений, оценивающийся в миллиарды долларов. Google отстает от лидирующей Amazon и от Microsoft.

Microsoft предложила заключить соглашение с меньшими по размеру конкурентами и изменить подход к облачным вычислениям, а конкуренты, в свою очередь, должны будут не давать ход жалобам. Об этом на этой неделе рассказал Reuters осведомленный источник. Amazon запустит спутники для передачи интернета в 2024 году

"Позиция Microsoft в облачной сфере определенно очень мешает конкуренции. Они сильно пользуются своим доминирующим положением в бизнесе локально устанавливаемого ПО, а также в бизнесах Office 365 и Windows, объединяя Azure с остальными облачными сервисами и усложняя возможность выбора для клиентов", — сказал в среду Завери.

По его словам, сделки с отдельными небольшими провайдерами Европы принесут выгоду лишь Microsoft.

"Они, можно сказать, выборочно покупают тех, кто пожаловался, и не делают такие условия доступными для всех. Поэтому Microsoft определенно несправедливо получит преимущество, а те, кто пожаловался, будут в любом случае вновь привязаны к Microsoft", — пояснил Завери.

"Я бы сказал регуляторов, что им стоит смотреть на всю картину в целом. Даже если пара продавцов и урегулирует вопрос, более масштабная проблема не будет решена. Нам нужно решить эту проблему, а не проблемы отдельных продавцов", — сказал он.

Завери при этом отверг предположение о том, что все дело лишь в соперничестве между Google и Microsoft.

"Дело не в Google. Я хочу, чтобы это было предельно ясно. Дело в облаке. Замысел при создании облачных технологий был в том, чтобы появился открытый, гибкий вариант использования ПО, а у клиентов было больше вариантов, чтобы им было гораздо проще использовать ПО где угодно", — пояснил он.