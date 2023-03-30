МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Суперприложения у МТС не будет, так как это тяжелое приложение и оно неудобно для пользователей, заявил президент МТС Вячеслав Николаев. МТС проведет кардинальный ребрендинг

"Я считаю, что суперапп у нас не будет, и я вообще в принципе против", — сказал Николаев на пресс-конференции.

Он пояснил, что использование суперапп неудобно для клиента: это тяжелое приложение "его трудно апдейтить, долго грузится".

"Самое главное — оно неудобно людям", — добавил Николаев.

Во время конференции из зала также был задан вопрос о том, нет ли у компании "планов по инвестициям в какие-то картографические сервисы". "Не все экосистемы должны иметь стандартный набор приложений… Если представится такая возможность за разумные деньги… выйти на эти рынки, мы будем это делать", — ответил президент компании.