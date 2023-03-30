ПАРИЖ, 30 мар — ПРАЙМ. Французская ассоциация Darwin Climax Coalition и украинская группа Razom we stand вновь подали жалобу в Национальную антитеррористическую прокуратуру в Париже, призывая расследовать деятельность компании по производству топлива, которое якобы использовалось для заправки российских самолетов, сообщило агентство Франс Пресс. Крупнейший французский НПЗ TotalEnergies остановил работу, пишут СМИ

По информации агентства, на этот раз ассоциации сопроводили жалобу гражданским иском, что автоматически делает ее рассмотрение обязательным.

В октябре эти ассоциации уже подавали аналогичную жалобу, но прокуратура Парижа отказала в ее рассмотрении.

Как утверждали истцы, продолжая разрабатывать Термокарстовое месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе после 24 февраля 2022 года, TotalEnergies "способствовала обеспечению российского правительства средствами", необходимыми для боевых действий.

В TotalEnergies считают, что обвинения являются "клеветническими и необоснованными". Как сообщает агентство, в компании заявляли, что газовый конденсат, добываемый "Тернефтегазом", был вывезен за границу и поэтому не мог использоваться для производства топлива для российских самолетов.

TotalEnergies до сентября владела 49% предприятия "Тернефтегаз", разрабатывающего Термокарстовое газоконденсатное месторождение на севере России. Остальная доля (51%) принадлежала российской группе "Новатэк", в которой TotalEnergies также владела 19,4% акций.