МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. "Татнефть" завершила приобретение шинного бизнеса в России у финского производителя Nokian Tyres, купленные активы в скором времени сменят свои наименования, сообщила российская компания. Финская Nokian Tyres прекратила работу в России

"ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина завершило приобретение российского шинного бизнеса у Nokian Tyres plc. 24 марта 2023 года было зарегистрировано право собственности ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина на 100% долей в ООО "Нокиан Тайрес" и ООО "Хакка Инвест", а 29 марта 2023 года на 100% доли в ООО "Нокиан Шина". Указанные российские компании были куплены у Nokian Tyres plc и в скором времени сменят свои наименования", — говорится в сообщении.

Ранее в четверг Nokian Tyres сообщила, что не только завершила продажу активов в России, но уже прекратила и всю деятельность в стране.

О продаже "Татнефти" своих российских активов Nokian Tyres заявила в октябре прошлого года. За свой бизнес в РФ компания получила 285 миллионов евро.

Nokian Tyres работала в России с 2005 года. В 2021 году около 80% шин компании для легковых автомобилей было произведено в России, а бизнес-направление "Россия и Азия" обеспечило около 20% чистых продаж Nokian Tyres. По данным производителя, уход из России существенно повлияет на финансовые результаты. Прекращение поставок шин из России отрицательно скажется на продажах, особенно в Центральной Европе, в ближайшие два-три года.