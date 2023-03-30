МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. VK подписала обязывающие документы по консолидации 100% долей в СП с "Ростелекомом", разработчике образовательной платформы "Сферум" — компании "Цифровое образование", закрытие сделки запланировано до конца апреля, говорится в сообщении пресс-службы VK. "ВКонтакте" спрогнозировала число подключений к сервису VK NFT

"VK объявляет о подписании обязывающих документов по консолидации 100% долей в совместном предприятии с ПАО "Ростелеком" — разработчике Сферума — компании "Цифровое образование". Закрытие сделки запланировано до конца апреля", — говорится в сообщении.

Ранее приложение "Сферума" пропало из магазинов приложений — как объяснили в пресс-службе, после масштабного обновления платформы "Сферум" в сентябре 2022 года и запуска учебного профиля "Сферум" в "VK Мессенджере" необходимость дублировать приложения отпала. "Сферум" в "VK Мессенджере" представляет собой закрытое безопасное образовательное пространство с необходимым для учебы функционалом: в нем доступно создание чатов, запуск индивидуальных и групповых звонков, обмен файлами, создание опросов, переход в электронный журнал и дневник.

В пресс-службе добавили, что VK будет развивать "Сферум" в "VK Мессенджере" как единую технологическую среду для общения школьников, учителей и родителей, а "Ростелеком" сосредоточится на развитии государственных цифровых сервисов для сферы образования и реализации инфраструктурных проектов. "VK и "Ростелеком" продолжат партнерское взаимодействие как в сфере образования, так и по другим направлениям", — отметили в компании.

В феврале 2023 года пресс-служба VK сообщила о том, что компания выкупила оставшиеся 75% онлайн-платформы для школьников "Учи.ру" за 8,7 миллиарда рублей, консолидировав 100% компании. Первые 25% платформы компания приобрела в декабре 2020 года. В рамках консолидации "Учи.ру" VK выкупила миноритарные доли первоначальных участников и финансовых инвесторов.