С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар — ПРАЙМ. Конституционный суд России признал соответствующей конституции норму закона о защите конкуренции, которая устанавливает признаки подконтрольных одному лицу компаний, чье совместное участие в торгах не считается картельным сговором, следует из постановления суда. ФАС выявила признаки картеля топливных компаний на 950 миллионов рублей

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Слушание дела о проверке конституционности части 8 статьи 11 и пункта 1 части 1 статьи 17 ФЗ "О защите конкуренции" состоялось 26 января по жалобам АО "Специализированный застройщик "Кошелев-проект Самара" и АО "Кошелев-проект".

Как сообщает пресс-служба КС, обоих заявителей признали нарушителями закона "О защите конкуренции". Антимонопольный орган пришел к выводу, что девелоперы не вели между собой добросовестную конкурентную борьбу, а их совместное участие в аукционах имело целью поддержание наиболее выгодной цены контрактов. Для этого после минимального снижения цены застройщики отказывались от борьбы, процедура торгов завершалась победой одного из них.

Как уточняется в релизе, общая сумма назначенных штрафов составила 138 миллионов рублей. Суды отказали обеим компаниям в признании этого решения незаконным, отклонив их довод о том, что девелоперы не могут конкурировать между собой, поскольку фактически подконтрольны одному лицу. Глава ФАС получил чин действительного советника второго класса

Заявители усомнились в конституционности ряда положений закона о защите конкуренции, в частности, на основании того, что эти нормы, по их оценке, "допускают контроль по отношению к хозяйствующим субъектам исключительно по формальным признакам".

Так, часть 8 статьи 11 этого закона определяет критерии, позволяющие установить, что одна компания находится под контролем другой компании или частного лица. К таким признакам относится владение более чем 50% голосующих акций (долей) в уставном или складочном капитале, а также выполнение функций исполнительного органа подконтрольной компании (например, единоличным исполнительным органом является гендиректор).

При этом, согласно закону о защите конкуренции, на компании, которые соответствуют установленным критериям подконтрольности одному физическому или юридическому лицу, не распространяется запрет на соглашения при участии в торгах, под который попали девелоперы из Самары из-за формального несоответствия этим признакам.

ПОЗИЦИЯ СУДА

Как указал КС России, применительно к запрету картелей на торгах дифференциация их участников "на основе признаков формального контроля" не может рассматриваться как дискриминация тех компаний, которые не соответствуют этим признакам, хотя фактически подконтрольны одному лицу.

"Для хозяйствующих субъектов, образующих группу лиц, но не отвечающих признакам, обозначенным в части 8 статьи 11 федерального закона "О защите конкуренции", их совместное неконкурентное участие в торгах не является вынужденной и единственно возможной стратегией реализации свободы экономической деятельности, и, соответственно, нераспространение на них исключения из запрета картеля на торгах, предусмотренного частью 7 той же статьи, не может рассматриваться как несоразмерное ограничение их конституционных прав и как их дискриминация", — отмечается в постановлении Конституционного суда.

Согласно постановлению, эта норма соответствует конституции, поскольку условием, при котором запрет картеля не распространяется на соглашения участников торгов, "признаются исключительно установленные ею признаки контроля одного хозяйствующего субъекта в отношении другого или одного лица в отношении хозяйствующих субъектов".

Как уточняется в релизе, производство по второй оспариваемой норме закона о защите конкуренции прекращено.