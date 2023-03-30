МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Исполнительный директор компании-оператора газопровода "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг покинет свой пост в конце марта, сообщила компания. МИД: Россия будет требовать отчеты о расследованиях на "Северном потоке"

"Маттиас Варниг завершит свою деятельность в качестве исполнительного директора Nord Stream 2 AG и уйдет в отставку в конце марта 2023 года", — говорится в сообщении. Уточняется, что дальнейшая деятельность Nord Stream 2 AG будет осуществляться управляющим комитетом под руководством администратора Transliq AG.

Nord Stream отметила выдающееся руководство и неоценимый вклад Маттиаса Варнига на протяжении долгого пути создания крупной трансграничной инфраструктуры энергоснабжения.

В феврале британский МИД сообщал, что Лондон ввел санкции против Варнига. Министерство финансов США в феврале прошлого года также ввело санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора.

26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" — произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG оценивал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

"Северный поток 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализовывала компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено.