МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Группа компаний "Черноголовка" заключила с американской компанией Kraft Heinz соглашение о покупке ее бизнеса детского питания, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний. СМИ: Kellogg продаст свой бизнес в России компании "Черноголовка"

"Мы заключили соглашение о покупке бизнеса детского питания Kraft Heinz в России. В сделке — две торговых марки и два завода компании — в Иваново и Георгиевске", — сообщили в пресс-службе.

Сумма сделки не разглашается, ее параметры предстоит утвердить у регулятора.

Компания Kraft Heinz была основана в марте 2015 года после слияния H.J. Heinz с Kraft Foods Group. Это третий по величине производитель продуктов питания и напитков в Северной Америке и пятый в мире. На данный момент в портфель компании входят бренды Kraft, Heinz, ABC, Maxwell House, Planters и ряд других.

"Черноголовка" ведёт бизнес детского питания с 2020 года. У компании есть собственный бренд "Черноголовка бейби", под которым выпускаются соки, молочные каши, фруктовые пюре и детские фрикадельки, важной частью ассортимента также является детская вода.