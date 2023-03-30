ВАШИНГТОН, 30 мар — ПРАЙМ. Американские компании, которые должны будут уплатить “налог на выход” в случае продажи своего бизнеса в России, обязаны получить на это специальное разрешение властей США, заявили в Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина страны. Медведев отреагировал на призыв разместить на Украине ядерное оружие США

“Лицам из США, чей уход из Российской Федерации будет включать такой платеж, как “налог на выход”, следует получить специальную лицензию от OFAC”, — говорится в разъяснении Минфина.

Там объяснили, что поскольку правительство РФ может требовать от иностранных компаний уплаты “налога на выход”, а американские санкции запрещают лицам из США платежи с участием российского ЦБ, Фонда национального благосостояния либо Минфина, под которые попадают прямые и непрямые транзакции, то для отчисления соответствующей выплаты необходимо отдельное разрешение, которое не учтено в уже действующих лицензиях и директивах Вашингтона.