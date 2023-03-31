МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система") завершил продажу своей европейской "дочки" Segezha Packaging, объединявшей семь заводов по производству бумажной упаковки в нескольких странах, заявил президент компании Михаил Шамолин. Россельхознадзор сообщил о росте экспорта лесоматериалов из ЕАО в Китай

"Транзакция проведена, они (европейские подразделения — ред.) проданы", — заявил он. Подробностей о сумме и покупателях Шамолин не раскрыл, однако уточнил, что "сделка была рыночной и по рыночной цене".

О своем намерении продать заводы в Европе холдинг объявил еще в декабре прошлого года. Тогда президент компании отметил, что было получено несколько предложений от потенциальных покупателей, а в качестве альтернативы холдинг изучает создание новых мощностей по производству бумажной упаковки "в других регионах, в том числе в Египте". Однако сейчас Шамолин уточнил, что холдинг пока не планирует строить заводы в этой стране.

Segezha Packaging объединяла семь заводов по производству бумажной упаковки в Германии, Дании, Нидерландах, Италии, Чехии, Турции и Румынии с мощностью 704 миллиона бумажных мешков в год.

Segezha Group — один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. География активов компании охватывает 3 государства, при этом все основные производства сосредоточены на территории России, а продукция компании представлена на рынках более чем 80 стран.