МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Американская химическая корпорация 3М ведет переговоры с научно-производственным холдингом ВМП по поводу продажи активов в России, пишет РБК со ссылкой на собственный источник и президента ВМП Михаила Вахрушева. Reuters: Европа не хочет принимать на себя собственный экономический "удар"

В статье отмечается, что стороны уже получили разрешение возглавляемой министром финансов России Антоном Силуановым подкомиссии по сделкам с иностранцами правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Если все пройдет успешно, ВМП получит два завода 3М — в ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане и в Волоколамске.

В издании пояснили, что руководство компании приняло план по продаже активов в России еще в сентябре 2022 года. По состоянию на конец прошлого года стоимость основных активов и обязательств компании в России, которые были предназначены для продажи, составила порядка 50 миллионов долларов.

Как отмечает РБК, при любом исходе сумма соглашения будет ниже, поскольку иностранным инвесторам из так называемых "недружественных стран", которые ввели в отношении России санкции, можно получить разрешение российских властей на подобные сделки только при дисконтах не менее чем 50 процентов к рыночной цене.