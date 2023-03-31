НОВОСИБИРСК, 31 мар — ПРАЙМ. Совет отцов Новосибирской области требует отменить выступление музыкальной группы "Сплин", которое должно было состояться в августе в рамках рок-фестиваля "Ветер Сибири". В Южно-Сахалинске закрасили граффити с Земфирой*

"Александр Васильев (лидер группы — ред.) показал, на чьей он стороне и кого он поддерживает", — заявил глава совета Сергей Майоров в обращении к организаторам.

По его мнению, группа будет высказывать свою позицию перед публикой и вдобавок получать за это деньги. При этом не известно, куда в дальнейшем пойдут эти средства, отметил Майоров.

Руководитель совета считает, что обеспечение таких исполнителей площадками для выступления в условиях СВО можно расценивать как предательство интересов государства и граждан. Организаторам концертов нужно реагировать на такие группы "самым жестким образом", подчеркивается в обращении.

Фестиваль "Ветер Сибири" запланирован на 11-13 августа, его площадкой станет аэродром Мочище под Новосибирском. В рамках мероприятия выступят свыше 30 коллективов из России и Казахстана.