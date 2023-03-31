МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. "Казаньоргсинтез", дочернее предприятие "Сибура", подало исковое заявление к немецкой Siemens Energy и турецкой Enka почти на 9,5 миллиарда рублей после отказа подрядчиков от строительства парогазовой электростанции, следует из данных картотеки арбитражных дел. Суд обязал Siemens продолжить обслуживание сортировочной горки РЖД

В конце февраля "Казаньоргсинтез" обратился в Арбитражный суд Татарстана с просьбой принять обеспечительные меры в отношении структуры Siemens Energy "Нефтегаз и Энергетика" и Enka для защиты имущественных интересов химзавода. В определении уточнялось, что обращение мотивировано намерением "дочки" "Сибура" подать иск о возврате неотработанного аванса в размере 9,1 миллиарда рублей. Однако суд в обеспечении отказал.

Теперь, согласно материалам искового заявления, компания требует взыскать с ответчиков 9,48 миллиарда рублей. Также "Казаньоргсинтез" продолжает требовать арест имущества Enka в связи с тем, что Siemens Energy и его дочерние общества отказываются от участия в проектах, а также активно реализуют имеющееся у них на территории РФ имущество, сообщили РИА Новости в российской компании.

"Наложение обеспечительных мер не повлечет каких-либо неблагоприятных последствий для операционной деятельности Siemens Energy и Enka. Ответчики смогут в полной мере пользоваться принадлежащим им имуществом, извлекать из него выгоду", — отметил представитель "Казаньоргсинтеза". Посол объяснил роли "Росатома" и Framatome в строительстве АЭС "Пакш-2"

Как поясняли ранее в "Казаньоргсинтезе", Siemens и Enka выступали, соответственно, генеральным подрядчиком и субподрядчиком проекта строительства парогазовой электростанции ПГУ-250 мощностью 250 МВт на площадке химзавода и по условиям контракта должны были сдать электростанцию "под ключ" к марту 2023 года. Но в июле 2022 года Siemens уведомил, что отказывается от исполнения обязательств в связи с введенными Евросоюзом санкциями, после чего все работы на объекте были остановлены.

"Казаньоргсинтез" считает отказ от выполнения работ необоснованным, нарушающим условия договора, поэтому требует возврата неотработанного аванса, который превышает размер отгруженного оборудования и произведенных работ. Предприятие также сообщало, что рассматривает возможность заявить требование о взыскании убытков.