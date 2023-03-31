МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Американская компания Tesla выпустила фирменное пиво GigaBier, алкогольный напиток вида пилснер продается по цене 89 евро за упаковку — в ней три бутылки со светящимися вставками, сообщает компания. "МТС банк" гарантировал сохранность средств клиентов в ОАЭ

"Пиво Tesla GigaBier создано так, чтобы повторять форму Cybertruck (запланированный к выходу электрогрузовик компании — ред.), и в то же время чтит 500-летнюю традицию немецкого пивоварения Reinheitsgebot", — пишет Tesla, имея в виду закон о правилах производства пива, изданный в Германии в 1516 году.

Компания добавляет, что ограниченная серия пива сварена в Берлине и использует эксклюзивный сорт Cyberhops, воду, ячменный солод и дрожжи. Каждая бутылка объемом 0,33 литра имеет светящийся логотип Giga. Пиво будет иметь, согласно релизу, оттенок цитрусовых, бергамота и сладких фруктов.

Аналогичную приставку Giga имеет в названии Gigafactory — так именованы ряд заводов Tesla, расположенных в США, Европе и Азии. Они производят различные компоненты для продуктов компании, такие как электродвигатели, солнечные панели, аккумуляторы, и непосредственно модели электромобилей Tesla.

Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.