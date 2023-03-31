НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мар — ПРАЙМ. Компания "Лузалес", ставшая новым владельцем фабрики "ИКЕА Индастри Вятка", сохранит рабочие места, сообщила пресс-служба правительства Кировской области. Segezha Group продала свои европейские активы

"Лузалес" после покупки фабрики в конце марта провела встречу с коллективом предприятия. Представители компании рассказали, что кировский комбинат продолжит работу и будет по-прежнему производить мебель.

Глава региона Александр Соколов еще в прошлом году подчеркивал, что при продаже фабрики приоритетом станет сохранение рабочих мест, напомнили в пресс-службе.

Кроме того, новый собственник заявил о планах переименовать завод в "Лузалес-Вятка". Россияне стали вдвое больше покупать мебели

Компания также намерена нарастить объемы производства и ассортимент, продолжать выпускать товары высокого качества и наладить сбыт. Для реализации этих задач откроют дополнительный набор персонала, добавляется в сообщении.

"Лузалес" – предприятие, ведущее производство полного цикла: от лесозаготовки до выпуска готовой продукции. Компания была создана в 1999 году, в ней трудятся свыше двух тысяч человек.

Шведская сеть IKEA год назад прекратила все продажи в России и заявила о намерении продать свои российские фабрики.