Новый владелец "ИКЕА Индастри Вятка" пообещал сохранить рабочие места
Новый владелец "ИКЕА Индастри Вятка" переименует фабрику и откроет новые рабочие места
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мар — ПРАЙМ. Компания "Лузалес", ставшая новым владельцем фабрики "ИКЕА Индастри Вятка", сохранит рабочие места, сообщила пресс-служба правительства Кировской области.
"Лузалес" после покупки фабрики в конце марта провела встречу с коллективом предприятия. Представители компании рассказали, что кировский комбинат продолжит работу и будет по-прежнему производить мебель.
Глава региона Александр Соколов еще в прошлом году подчеркивал, что при продаже фабрики приоритетом станет сохранение рабочих мест, напомнили в пресс-службе.
Кроме того, новый собственник заявил о планах переименовать завод в "Лузалес-Вятка".
Компания также намерена нарастить объемы производства и ассортимент, продолжать выпускать товары высокого качества и наладить сбыт. Для реализации этих задач откроют дополнительный набор персонала, добавляется в сообщении.
"Лузалес" – предприятие, ведущее производство полного цикла: от лесозаготовки до выпуска готовой продукции. Компания была создана в 1999 году, в ней трудятся свыше двух тысяч человек.
Шведская сеть IKEA год назад прекратила все продажи в России и заявила о намерении продать свои российские фабрики.