МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Шри-Ланка имеет много инвестиционных возможностей, российский бизнес может инвестировать на острове в отели и строительство, а также в железные дороги и транспорт, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта страны Бандула Гунавардана. Шри-Ланка выразила желание расширять авиасообщение с Россией

"Российские бизнесмены могли бы инвестировать в отели для туристов на Шри-Ланке и строительство в целом, а также железные дороги и транспорт, в том числе электротранспорт. Как страна, на 100% полагающаяся на импорт бензина, нам нужно его развивать", — сказал он.

Он отметил, что на острове много инвестиционных возможностей для россиян.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.