Названы главные направления инвестиций на Шри-Ланке для российского бизнеса
Глава Минтранса Шри-Ланки: российский бизнес может инвестировать в туризм и строительство
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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Шри-Ланка имеет много инвестиционных возможностей, российский бизнес может инвестировать на острове в отели и строительство, а также в железные дороги и транспорт, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта страны Бандула Гунавардана.
"Российские бизнесмены могли бы инвестировать в отели для туристов на Шри-Ланке и строительство в целом, а также железные дороги и транспорт, в том числе электротранспорт. Как страна, на 100% полагающаяся на импорт бензина, нам нужно его развивать", — сказал он.
Он отметил, что на острове много инвестиционных возможностей для россиян.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.