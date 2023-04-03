ХЕЛЬСИНКИ, 3 апр — ПРАЙМ. Финский промышленный холдинг UPM, занятый производством бумаги, волокна, биотоплива, завершил продажу бизнеса в России, сообщает в понедельник финская компания. Bloomberg перечислил плюсы для России от ухода западных зерновых трейдеров

Ранее, 9 марта 2022 года компания сообщала о приостановке работы своего фанерного комбината в городе Чудово Новгородской области и приостановке закупки древесины из России.

"Компания UPM завершила вывод своего бизнеса из России, продав все свои российские предприятия, включая Чудовский фанерный комбинат, компании Gungnir Wooden Products Trading. Стороны договорились не разглашать детали сделки", — говорится в сообщении.

Холдинг UPM поставляет возобновляемые и ответственные решения, инновации, не связанные с ископаемыми, в шести сферах деятельности: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers и UPM Plywood, указано на сайте холдинга. В компании работают около 17,2 тысячи человек по всему миру, ежегодные продажи составляют около 11,7 миллиарда евро, акции котируются на бирже NASDAQ в Хельсинки.