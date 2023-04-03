МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает страховую выплату при наступлении несчастного случая на производстве и профезаболевании в два раза, до 2 миллионов рублей, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин подписал закон о штрафах за нарушение грузоперевозок

"Законопроектом предлагается установить единовременную страховую выплату в случае смерти застрахованного в результате наступления страхового случая в размере 2 миллионов рублей в отношении страховых случаев (смерть застрахованного вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания), произошедших со дня вступления в силу федерального закона", — говорилось в тексте пояснительной записки.

Вместе с тем, в законе отмечается, что период пребывания в добровольческом формировании, которое содействует выполнению задач ВС РФ, будет также засчитываться в трудовой стаж.